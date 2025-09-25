"يغسلون أموال المخدرات بالذهب".. إيطاليا تفكك "شبكة سورية (فيديو إرم)

في واقعة مدوية شمال إيطاليا وفرنسا، ضبطت السلطات الإيطالية شبكة سورية متهمة بغسل أموال تجارة المخدرات، حيث كشف التحقيق أن الشبكة كانت تجمع ملايين اليوروهات من عائدات المخدرات، قبل نقلها إلى إيطاليا وفرنسا.

وكان المشتبه بهم يستخدمون مركبات مجهزة بحجرات سرية لنقل الأموال، ثم تحويل النقود إلى سبائك ذهب؛ ما جعل تتبع الأموال أمرًا صعبًا على السلطات، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي تتمكن فيها الشرطة من تتبع مسار أموال المخدرات من النقود إلى الذهب بشكل كامل.

واعتقل 5 أشخاص في شمال إيطاليا، فيما تمت مصادرة 17 مليون يورو، في حين نفذت الشرطة الفرنسية اعتقالات إضافية ضمن التحقيقات المشتركة. وتعاون في العملية كل من يوروبول والحرس الوطني الإيطالي لضمان ضبط الشبكة بأكملها.

وكشفت التحقيقات عن شبكة واسعة ومنظمة من السوريين متورطة في غسل الأموال؛ ما أثار صدمة كبيرة وتفاعلًا على مواقع التواصل، حيث وصِف الخبر بالمثير والخطير في آن واحد بسبب الطريقة الجديدة لغسل الأموال وتحويلها إلى ذهب.