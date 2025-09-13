جلسة طربوش وأرجيلة.. محمد رمضان ضيف عمدة نيويورك

محمد رمضان، مرة أخرى في صدارة المشهد.

النجم المصري تصدّر ترند مواقع التواصل بعد نشر صور وفيديوهات من لقائه بعمدة نيويورك، إريك آدامز، في مقر إقامته بالمدينة الأمريكية، بحضور نخبة من الشخصيات العامة.

رمضان عبّر عن سعادته، وقال إن اللقاء حمل رسائل محبة لمصر والعالم العربي، واصفًا نيويورك بـ"مدينته العزيزة".

اللقاء لم يخلُ من لقطات لافتة، أبرزها استقبال العمدة له وهو يرتدي الطربوش الأحمر، وسط أجواء ودية شملت تبادل القصص وتدخين الأرجيلة.

لكن المفاجأة الأكبر كانت إعلان رمضان عن حفل ضخم سيحييه في مسرح ماديسون سكوير جاردن في يناير 2026، ليكون أول فنان مصري يقف على هذا المسرح العالمي.

حدث وصفه رمضان بالتاريخي، مؤكداً أن ما وصل إليه لم يكن ليتحقق إلا بدعم جمهوره وثقته الكبيرة.