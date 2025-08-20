"خطوة حامل المسدس"..لماذا يسير بوتين بـ"يد ثابتة" خلال لقائه ترامب؟ (فيديو إرم)

في لقطات أثارت جدلاً واسعاً.. ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسير بذراع واحدة فقط خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البساط الأحمر في ألاسكا الأسبوع الماضي.. و بينما كانت ذراعه اليسرى تتحرك بشكل طبيعي مع خطواته بقيت اليمنى ثابتة بجانبه ما دفع الكثيرين للتساؤل عن سبب هذه المشية الغريبة.

وفقاً لصحيفة ديلي ميل كشف خبراء ومحللون دوليون عن سر محتمل وراء هذه الطريقة الغريبة في السير.. مشيرين إلى أن بوتين خلال فترة عمله في جهاز الاستخبارات السوفيتي "كي جي بي" تلقى تدريبات على حمل السلاح باليد اليمنى بالقرب من الصدر والسير بطريقة تسهّل سحب السلاح بسرعة عند مواجهة العدو ما يعرف بـ"خطوة حامل المسدس".

ولفت مراقبون إلى فارق الطول بين الزعيمين حيث بدا ترامب بطوله متراً و91 سم أطول بكثير من بوتين الذي لم يتجاوز متراً و70 سم.. مع الإشارة إلى أن الأخير كان يرتدي أحذية ذات كعوب عالية لتعويض الفرق وفقاً للصحيفة.