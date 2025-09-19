"مِن أسوأ رؤساء البلديات".. ترامب يشعل حرباً كلامية مع عمدة لندن (فيديو إرم)

ليست وحدها أجواء ”الاحتفال الأسطورية وبذخ الاستقبال الملكي“ ما شكل الصورة الكبيرة لزيارة دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة، بل كان خلفها قائمة من ”المستبعدين عن المشهد“ خط الرئيس الأمريكي بنفسه أسماءهم.

وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية في طريق عودته، صرح ترامب بأنه "لم يرغب بحضور" عمدة لندن، صادق خان، مأدبة رسمية أقامها الملك تشارلز في قلعة وندسور، بل ذهب أبعد من ذلك بقوله إن خان "من أسوأ رؤساء البلديات في العالم“.

بالمقابل، خان لم يسكت؛ مصدر مقرب منه وصف "سياسات ترامب بأنها تقوم على الخوف والانقسام“، كما لم يفوت التأكيد على أن خان لم يسعَ أو يتوقع دعوته للفعاليات التي أقيمت على شرف الزيارة الرسمية للرئيس الأمريكي.

ويمكن إدراج التراشق الجديد بين الرجلين ضمن جولة في حرب كلامية قائمة منذ عام 2015 على أقل تقدير، عندما أدان السياسي العمالي اقتراح المرشح الرئاسي آنذاك ترامب بحظر سفر المسلمين إلى الولايات المتحدة، وتصاعدت مؤخراً مع اتهام خان للرئيس الأمريكي بتشجيع السياسة اليمينية المتطرفة المثيرة للانقسام حول العالم، وهو ما لم يعجب ترامب.