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بجريمة غامضة.. مقتل شاب سعودي في بريطانيا

مرح جنبلاط
مرح جنبلاط
04 أغسطس 2025، 3:51 م

خلال عودته إلى مقر سكنه ليلًا، طعنة مباشرة في الرقبة تنهي حياة شاب سعودي في كامبريدج البريطانية..

محمد بن يوسف بن عبدالعزيز القاسم، البالغ من العمر 21 عامًا، كان مبتعثًا للدراسة في معهد (EF) الدولي للغات، توفي بعد تعرضه لطعنة سكين من قبل مجموعة أشخاص، عقب مشاجرة قالت وسائل إعلام إنها مفتعلة من الجناة في منطقة ميل بارك حيث كان الشاب عائدًا إلى مقر سكنه.

الشرطة البريطانية ألقت القبض على اثنين من المشتبه بهم، أحدهما يبلغ من العمر 21 عامًا، والآخر في الخمسين من عمره، وكلاهما يحمل الجنسية البريطانية، بينما لا يزال مشتبه به ثالث فارًا، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن دافع واضح للجريمة، كما لم تُرصد علاقة مسبقة بين القتيل والمشتبه بهم.

 وتشير التقديرات إلى أن الجريمة قد تكون بدافع السرقة أو اعتداءً عشوائيًا، بينما لا تزال الجهات المختصة البريطانية تتابع التحقيقات، وسط مطالبات بكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين.

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