هل تعالج ”خريطة الطريق“ السورية معضلة السويداء؟ (فيديو إرم)

في تقاطع الداخل والخارج على خط الجنوب السوري، جاءت ”خريطة طريق ثلاثية“ بمشاركة أردنية - أمريكية، والعين على حل أزمة محافظة السويداء.

وضمن خانة "البناءة والعملية“، وضعت الخارجية السورية ”خريطة الطريق“، معتمدة على منهجية شاملة لتجاوز الأزمة في المحافظة ذات الغالبية الدرزية، ولعل بنود من قبيل سحب كافة المقاتلين المدنيين من حدود السويداء، ونشر ”عناصر منضبطة“ مكانهم، وهو مطلب ما انفك أبناء السويداء عن الدعوة لتحقيقه.

أخبار ذات علاقة دمشق تعلن خريطة طريق للمصالحة في السويداء بدعم من واشنطن وعمّان

ولم تغفل ”خريطة الطريق“ دعوة لجنة التحقيق المستقلة الدولية لإجراء تحقيق عاجل حول الأحداث التي شهدتها السويداء مؤخراً، مع تأكيد السلطات التزامها بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات وفق القانون السوري، كذلك تضمنت طرح مشروع وطني يركز على الوحدة، والتعددية، والمساواة.

اللافت أن خريطة الطريق المرتبطة بالسويداء، لم تتوقف عند حدود المحافظة بل تعدتها لجهة خارجية، والحديث هنا عن إسرائيل، حيث أشارت الخارجية السورية إلى أنه من بين الخطوات "عمل الولايات المتحدة، وبالتشاور مع الحكومة السورية، على التوصل لتفاهمات أمنية مع إسرائيل حول الجنوب السوري تعالج الشواغل الأمنية المشروعة لكل من سوريا وإسرائيل.

التطور الحالي يأتي مترافقاً مع تأكيدات بقرب عقد لقاء سوري إسرائيل في باكو، والذي يأتي استكمالاً لمشاورات سابقة عقدت بين الجانبين، لتبدو الصورة أوضح قليلاً وتظهر عمق التداخلات المرتبطة بالملف السوري بين الداخل والخارج.