دماغها خرج من رأسها.. عائدة من الموت تحكي أهوال غيبوبتها (فيديو إرم)

في لحظة خاطفة، تحولت نزهة أم وابنها إلى كابوس حقيقي. سافانا وايت، أم لثلاثة أطفال، كانت تعبر الشارع على سكوتر كهربائي حين اصطدمت بها سيارة مسرعة، لتطير في الهواء ويخرج جزء من دماغها من جبهتها.

توقف قلبها لأكثر من دقيقة، وأُعلنت ميتة سريرياً. كسور في الحوض، انهيار في وظائف الرئة، وسكتتان دماغيتان... لكنها عادت للحياة.

خضعت لعمليات جراحية وزُرعت صفائح معدنية في وجهها. ابنها نجا أيضاً بعد عمليتين في الرأس. وبعد عام، لا تزال آثار الحادث محفورة في وجهها وذاكرتها.

في لحظة توقف فيها الزمن، تقول سافانا إنها عبرت إلى ما وراء الحياة. رأت نفقاً من الألوان، ليس كألوان الأرض، بل أطياف لا يمكن وصفها. شعرت بسلام مطلق، وكأنها خرجت من جسدها، تراقب كل شيء من بعيد.

وتقول إنها أُعطيت خياراً: البقاء أو العودة. فاختارت العودة من أجل أطفالها. لقد عادت من الموت، لكنها لم تعد كما كانت.