هل أُجبرت السوريات على خلع الحجاب في بعض المدارس زمن الأسد؟

أعاد مقطع مصور للإعلامية السورية هبة المسالمة الجدل حول نظام "الفتوّة" الذي طُبّق في المدارس السورية لعقود.

وقالت إن الطالبات كنّ يُجبرن على خلع الحجاب قبل دخول الصفوف؛ ما أثار نقاشًا واسعًا بين مؤيدين ومعارضين.

واعتبر المؤيدون أن نظام "الفتوّة" كان يقيد الحريات الفردية بصرامة، فيما شدد معارضون على أن النظام، رغم شدته، لم يُصدر قانونًا رسميًّا يمنع الحجاب.

وأُقر نظام الفتوة عام 1956 في عهد شكري القوتلي، وفرض زيًّا عسكريًّا موحدًا وتدريبات رياضية وعسكرية، كما منع النقاب ومساحيق التجميل والشعر المنسدل.

غير أن حوادث نزع الحجاب بقيت روايات فردية متفرقة، بعضها مرتبط بسلوكيات "سرايا الدفاع" في الثمانينيات. والخلاصة أن نظام الفتوة كان صارمًا، لكن مَنْع الحجاب لم يكن قاعدة عامة، إنما جدل مفتوح بين الذاكرة والواقع.