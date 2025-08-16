بعد ظهور صامت على تيك توك.. وفاة مفاجئة لتيكتوكر عراقي

تُوفي التيكتوكر العراقي الساخر "سيد علي"، اليوم الجمعة، بأزمة قلبية مفاجئة في محافظة ديالى، بعد ساعات من ظهوره الأخير عبر "تيك توك" في مقطع بدت عليه فيه ملامح الحزن والصمت.

اشتهر "سيد علي" بتقديم محتوى ساخر شعبي، واجه خلاله انتقادات حادة، بل استُدعي في إحدى المرات من قبل لجنة "المحتوى الهابط" التابعة لوزارة الداخلية. ورغم السخرية التي تعرض لها، حافظ على ظهوره البسيط والعفوي.

خبر وفاته أثار موجة حزن واسعة، خصوصًا بين متابعيه الذين أعادوا نشر مقاطعه الأخيرة مع تعليقات اعتذار وندم على ما كتبوه بحقه.