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الزحف الروسي يلتهم خاركيف ويقترب من مدينة فليكا بورلاك الاستراتيجية

إرم نيوز
إرم نيوز
14 يوليو 2025، 3:26 م

منذ عدة أسابيع  تركز القوات الروسية هجماتها في جبهة خاركيف وغايتها الرئيسية هي فرض منطقة عازلة داخل الأراضي الأوكرانية لإبعاد القصف الأوكراني وعمليات التسلل تجاه مقاطعة بيلوغرود الروسية، والتي تحادد مقاطعة خاركيف الأوكرانية.

وتمكنت القوات الروسية من عبور نهر أوسكال إلى الشمال من مدينة كوبيانسك في شرق خاركيف، وبنفس الوقت كان هناك هجوم آخر في شمال خاركيف، حيث تمكنت القوات الروسية من السيطرة على القسم الشمالي من مدينة فوفتشانسك إلى الشمال من نهر فوفتشا.

وفي الساعات الماضية تقدمت القوات الروسية في محور جديد، حيث عبرت الحدود الروسية الأوكرانية في الشمال الشرقي من خاركيف وتمكنت من السيطرة على بلدة ميلوفا ووصلت إلى ضفاف نهر دفروشنا، وبذلك بدأت تقترب من الطريق الاستراتيجي المؤدي إلى مدينة فليكا بورلاك الاستراتيجية والتي ستكون الهدف المقبل للقوات الروسية في طريق تقدمها لفرض المنطقة العازلة في مقاطعة خاركيف.

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