رونالدو يفجرها.. الكرة الذهبية مجرد خيال وبلا نزاهة

أطلق كريستيانو رونالدو تصريحات نارية أثارت زوبعة من الجدل حول جائزة الكرة الذهبية، واصفًا إياها بأنها "خيال"، في موقف قوي يعكس تشكيكه العميق بمصداقية الجوائز الفردية رغم فوزه بها خمس مرات.

وأكد النجم البرتغالي البالغ من العمر 40 عاما أنه لم يعد يؤمن بهذه الجوائز بسبب ما يجري "خلف الكواليس"، مسلطا الضوء على الفجوة بين الأداء الحقيقي وما تُمنحه الجوائز.

كما قلّل من أهمية ترشيح ثلاثة لاعبين برتغاليين من باريس سان جيرمان للجائزة، ووجّه نصيحة مثيرة لمواطنه جواو فيليكس، معتبرا أن الانضمام إلى الدوري السعودي أفضل من اللعب في الدوري البرتغالي.