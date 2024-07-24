أمريكية من أصل أفريقي طلبت مساندة الشرطة، لكنها تحوّلت إلى متهمة، وقتلت رميًا بالرصاص.. حادثةٌ مروعة وثّقتها كاميرا مثبّتة على سترة الشرطي، وأثارت غضبًا واسعًا في الولايات المتحدة.

الضحية سونيا ماسي (36 عامًا) اتصلت بالشرطة للإبلاغ عن لص في منزلها بولاية إلينوي

يُظهر الفيديو الشرطي شون غرايسون وزميله وهما يطرقان باب منزل ماسي، وعندما فتحت لهم تخبرهم بأنّها لا تريد أن يؤذوها.

يتفقّد الشرطيان المكان للتأكد من عدم وجود لص، ثم يسألان ماسي إن كانت بحاجة إلى مساعدة

تُجيب ماسي بأنّها بخير، وتذهب لإطفاء وعاء من الماء المغلي على الموقد. يُحذّرها الشرطي مازحاً من "مياهها الساخنة المغلية" فتردّ عليه ماسي بعبارة "أنا أوبخك باسم يسوع" فيستغرب الشرطي، وتكرر ماسي العبارة مجددًا.. يفقد الشرطي غرايسون السيطرة، ويُهدّد ماسي بإطلاق النار عليها إن لم تتوقف عن قول تلك العبارة.

تُحاول ماسي تهدئته، لكنّه يُطلق النار على وجهها، بينما هي تُمسك بالوعاء، وتسقط ماسي على الأرض مضرّجة بدمائها، بينما يُبرّر الشرطيان فعلتهما بأنّهما خافا من "تلقي مياه مغلية في وجهيهما".

وجهت تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، والاعتداء المشدد بسلاح ناري وسوء السلوك الرسمي للشرطي غرايسون، بينما تمّ فصلُه من العمل كما رفضت المحكمة طلب الإفراج عنه بكفالة.