"إيقاف التأشيرات".. أطفال غزة ممنوعون من العلاج في أمريكا (فيديو إرم)

في خطوة أثارت صدمة كبيرة، أعلنت الولايات المتحدة إيقاف تأشيرات الزيارة لسكان غزة..

خطوة أغلقت الباب أمام الأطفال المرضى الذين يسعون للرعاية الطبية الطارئة في أمريكا.

أطفال وصلوا وهم يحملون آلام الحرب، بعضهم فقد أطرافه، وبعضهم يواجه الموت في كل لحظة..

في مطارات أمريكا، يُرى طفل مربوط على نقالة، وبجانبه بالون على شكل قلب، رمز للبراءة التي تُسحق بين صراعات الكبار.

إدارة ترامب تقول إنها تجري مراجعة شاملة، لكن الحقيقة واضحة وفق مراقبين "السياسة تتغلب على الإنسانية".

هذه الخطوة جاءت بعد حملة ضغط من اليمين الإسرائيلي، أوقفت الأمل عن الأطفال، وحوّلت الرعاية الطبية من حياة إلى مسار محفوف بالعقبات.

هؤلاء الأطفال حياتهم على المحك، وأصواتهم تكاد تُسمع في صمت المطار، صمت يعكس حجم مأساة إنسانية تُرسم على خريطة السياسة الدولية.