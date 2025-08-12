من هو سمير حليلة المرشح لمنصب "حاكم غزة"؟

في لحظة فارقة تمر بها الساحة الفلسطينية يبرز اسم سمير حليلة بقوة كواحد من أبرز اللاعبين السياسيين والاقتصاديين الذين قد يغيرون قواعد اللعبة في قطاع غزة.. فقد كشفت تقارير عبرية عن اتصالات مكثّفة لتعيينه حاكمًا لقطاع غزة ضمن مقترح يحظى بدعم جامعة الدول العربية وتفاهم مقبول عربيًا وإسرائيليًا وأمريكيًا ضمن ترتيبات "اليوم التالي" في قطاع غزة.

أخبار ذات علاقة الأردن ومصر: نرفض سياسة التجويع في غزة

سمير حليلة ينحدر من محافظة أريحا بالضفة الغربية.. من مواليد مايو 1957 درس في مدارس رام الله ثم التحق بجامعة بيرزيت حيث حصل على درجة البكالوريوس في علم الاجتماع ودراسات الشرق الأوسط عام 1981 تلاه حصوله على درجة الماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1983.

يُعد حليلة شخصية اقتصادية وسياسية بارزة في السلطة الفلسطينية، وله علاقات واسعة في الأوساط الاقتصادية والسياسية.. شغل مناصب عدة من بينها منصب أمين عام حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني الراحل أحمد قريع.. كما عمل وكيلًا مساعدًا لوزارة الاقتصاد والتجارة في الحكومة ذاتها، إضافة إلى ترأسه إدارة معهد الأبحاث الاقتصادية ومجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني وشركة "باديكو القابضة".

مؤخرًا قال حليلة في تصريح إعلامي إنه "من الضروري التوصل لوقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة وإيجاد حل لمسألة اليوم التالي لما بعد الحرب" مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد الذي يستطيع فرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة بحسب ما صرح لإذاعة "أجيال" الفلسطينية.. وكشف حليلة أنه من المفترض خلال أيام بدء مفاوضات حول حل نهائي للحرب في غزة.

الأمر الأكثر إثارة هو تفاصيل الاتصال به بشأن إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، حيث وصف حليلة هذه الاتصالات بأنها "بحث دقيق عن شخصية يمكنها أن تكون نقطة وصل بين إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة واللجنة السداسية العربية وكل القوى الفاعلة في الملف".. فهل يكون سمير حليلة الرجل الذي يفتح صفحة جديدة في تاريخ غزة المعاصر؟