في عرض البحر.. مدافع مائية تفجر أزمة بين الصين والفلبين (فيديو إرم)

بعد محاصرتها بواحدة أكبر منها حجمًا وإطلاق مدافع المياه نحوها، سفينة تفجر أزمة سياسية بين الصين والفلبين، فما الذي حدث؟

بينما كانت السفينة الفلبينية "داتو سانداي" تقوم بمهمة بحثية قرب جزيرة "تيتو" تحوّل الروتين العلمي إلى لحظة توتر سياسي في قلب بحر الصين الجنوبي بعد ظهور سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني، حيث اقتربت الأخيرة بشكل حاد من السفينة الفلبينية قبل أن تبدأ بتوجيه دفعات قوية من المياه نحوها.

الصين بررت الحادثة بسرعة قائلة إن "داتو سانداي" دخلت مياهها الإقليمية بشكل غير قانوني وتجاهلت التحذيرات المتكررة، ما اضطرها إلى التدخل لفرض السيادة، لكن الرواية الفلبينية جاءت مغايرة تمامًا، فبحسب ما نقلته صحيفة التلغراف البريطانية، اتهم مسؤولون فلبينيون السفينة الصينية بأنها صدمت سفينتهم مرتين، وتسببت بأضرار مادية في هيكلها.

وسط التوتر المتصاعد تجاوز الخلاف الروايات ليصل إلى الحدود، فبينما تؤكد بكين أن الحادثة وقعت في مياهها، تصر مانيلا على أن السفينة كانت داخل نطاقها السيادي.