"مصاصة الدماء".. مسيّرات انتحارية أوكرانية تهاجم بلا رحمة

تقنية قتالية جديدة تغير قواعد المعركة في قلب الريف الأوكراني.. طائرات "كاميكازي" دون طيار، تتحكم بها كابلات ألياف ضوئية، وتضرب بدقة لا تُصد، وتُغير موازين الحرب.

في عمق الريف الأوكراني، وعلى بُعد مئات الأمتار من خط المواجهة الروسي، تبرز تقنية قتالية حديثة تقلب موازين الحروب رأسًا على عقب.

فريق من المهندسين يعمل في مخبأ سري، يقودون سلاحاً جديداً ومميتاً.. طائرات "كاميكازي" دون طيار تتحكم بها كابلات الألياف الضوئية.

تتنقل هذه الطائرة الصغيرة، التي أطلق عليها "مصاصة الدماء"، بسرعات مذهلة وعلى ارتفاعات منخفضة، وتهاجم أهدافها بلا رحمة.

المشغلون يراقبون تحركاتها بدقة عبر شاشات الكمبيوتر، وكأنهم يشاركون في لعبة حرب حقيقية، لكن كل مهمة تحمل تهديدًا حقيقيًّا لحياة الجنود.

كابلات الألياف الضوئية تربط الطائرات بالمشغل مباشرة، محصنة ضد أي محاولات تشويش إلكتروني؛ ما يجعل الهجمات دقيقة ومميتة ولا يمكن صدها أو اعتراضها.. ليست الأسلحة فقط هي التي تغير هذه المعركة بل أسلوب القتال نفسه.

الطبيعة الهادئة تتحول إلى ساحة قتل مضاءة ببقايا كابلات الألياف التي تعيق تحركات المركبات، وتزيد رعب المشاة.. الجنود يعيشون في مخابئ تحت الأرض، ويخوضون معركة مستمرة للبقاء والسيطرة، في زمن طائرات الكاميكازي الجديدة حيث الموت يحلق فوق رؤوسهم.