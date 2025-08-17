ابتلعت منظفاً بعمر السنتين.. تركية تخضع لـ70 عملية (فيديو إرم)

أنقذ الأطباء في تركيا حياة شابة بعد رحلة عذاب استمرت 24 عامًا، فقد ابتلعت بريفان جنجدا، وهي طفلة في الثانية من عمرها، سائلًا كيميائيًّا خاصًّا بتنظيف الزيوت؛ ما تسبب في حرق وتدمير مريئها.

ومنذ ذلك الحين، خضعت الشابة المقيمة في دياربكر لنحو 70 عملية جراحية، لكنها ظلت عاجزة عن تناول الطعام الصلب، مكتفية بالسوائل فقط طوال السنوات الماضية.

ومؤخرًا أجرى فريق طبي في مستشفى كوتاهيا الحكومي عملية معقدة استمرت 11 ساعة، تم خلالها استئصال المريء المتضرر وربط المعدة بالبلعوم.