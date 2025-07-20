الحضن الأغلى في التاريخ.. استقالة بايرون بعد "فضيحة حفل كولدبلاي"

لم يكن أحد يتوقع أن لقطة عابرة بين اثنين من الحضور ستكشف عن علاقة سرية وتقود إلى استقالة رئيس تنفيذي، وتثير جدلاً واسعاً حول الأخلاقيات المهنية وحدود السلوك الشخصي في بيئة العمل.

الفيديو الذي التُقط في لحظة احتفال، سرعان ما تحوّل إلى عاصفة إعلامية أطاحت بالرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الأمريكية "أسترونومر".

فقد أظهر مقطع فيديو، التُقط على الشاشة العملاقة في ملعب "جيليت"، آندي بايرون وهو يعانق رئيسة قسم الموارد البشرية في شركته، كريستين كابوت، في مشهد أثار تساؤلات أخلاقية واسعة.

سرعان ما انتشر الفيديو عبر "تيك توك"، محققاً ملايين المشاهدات، قبل أن تكشف التقارير هوية الشخصين، ما دفع بالشركة إلى إصدار بيان أكدت فيه استقالة بايرون بعد أن وُضع في إجازة، وبدأ تحقيق رسمي في الحادثة.

وأشارت الشركة إلى أن التصرف لا يعكس القيم المؤسسية التي تأسست عليها. ومع تصاعد التكهنات حول احتمال طلاق بايرون، قد يواجه تسوية مالية ضخمة قد تطال حصته البالغة 67 مليون دولار من أسهم الشركة.