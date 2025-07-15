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"قص الشوارب عنوة".. مشاهد تفجر الغضب في السويداء (فيديو إرم)

صدام مقدادي
صدام مقدادي
15 يوليو 2025، 6:54 م

في مشاهد لا تخلو من الألم والذل، انتشرت على مواقع التواصل مقاطع صادمة تُظهر عمليات قسرية لقص شوارب رجال في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وسط أجواء من الغضب والاحتقان الشعبي.

 هذه الأفعال التي تنم عن إذلال متعمد من البعض، وفق مغردين، ليست سوى جزء من حملة أمنية عنيفة، تخللتها إعدامات ميدانية بحق 12 مدنيا درزيا بعد اقتحام قوات الأمن مضافة آل رضوان، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

الرئاسة السورية أعلنت فتح تحقيق عاجل في الانتهاكات، متعهدة بمحاسبة "المتجاوزين" مهما كانت رتبهم، لكن المشاهد المؤلمة لا تزال ترسم صورة قاسية عن الواقع في السويداء.

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