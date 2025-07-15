هل خطط بزشكيان للانقلاب على خامنئي؟ (فيديو إرم)



في خضم الأزمات والتوترات التي تعصف بطهران تخرج إلى العلن اتهامات مثيرة ومقلقة تُوجَّه إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان..

السفير الأمريكي الأسبق في أفغانستان والعراق زلماي خليل زاد كشف عبر حسابه في "إكس" عن قصة قد تهز أركان النظام الإيراني، حيث عنون: "السكاكين مرفوعة في إيران"، واصفاً بزشكيان بأنه متهم بالمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة ضد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وذلك في سياق الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

مشيراً إلى تصاعد حدة الصراع السياسي داخل أروقة الحكم، حيث اتهم محافظون إيرانيون متشددون بزشكيان بالتخطيط لانقلاب يهدد استقرار النظام.

وتساءل السفير الأمريكي: "هل نحن أمام حملة تطهير سياسي قادمة؟ أم أن هناك انقلاباً جديداً يُحضَّر؟".

خليل زاد ربط بين هذه الأحداث ومحاولات الانقلاب التي شهدتها دول مثل تشيلي وبوروندي وإثيوبيا وكمبوديا، حيث تؤدي المحاولات الفاشلة إلى موجات من عدم الاستقرار وغضب شعبي متصاعد؛ مما يمهد الطريق لانقلابات لاحقة قد تنجح في قلب الطاولة.