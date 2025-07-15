المجلس الأوروبي يفرض عقوبات على أفراد وكيان من إيران بسبب انتهاكات حقوق إنسان
logo
خامنئي وبزشكيان
فيديو

هل خطط بزشكيان للانقلاب على خامنئي؟ (فيديو إرم)

غدير غفر
غدير غفر
15 يوليو 2025، 1:41 م


في خضم الأزمات والتوترات التي تعصف بطهران تخرج إلى العلن اتهامات مثيرة ومقلقة تُوجَّه إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان..

السفير الأمريكي الأسبق في أفغانستان والعراق زلماي خليل زاد كشف عبر حسابه في "إكس" عن قصة قد تهز أركان النظام الإيراني، حيث عنون: "السكاكين مرفوعة في إيران"، واصفاً بزشكيان بأنه متهم بالمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة ضد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وذلك في سياق الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

مشيراً إلى تصاعد حدة الصراع السياسي داخل أروقة الحكم، حيث اتهم محافظون إيرانيون متشددون بزشكيان بالتخطيط لانقلاب يهدد استقرار النظام.

وتساءل السفير الأمريكي: "هل نحن أمام حملة تطهير سياسي قادمة؟ أم أن هناك انقلاباً جديداً يُحضَّر؟".

خليل زاد ربط بين هذه الأحداث ومحاولات الانقلاب التي شهدتها دول مثل تشيلي وبوروندي وإثيوبيا وكمبوديا، حيث تؤدي المحاولات الفاشلة إلى موجات من عدم الاستقرار وغضب شعبي متصاعد؛ مما يمهد الطريق لانقلابات لاحقة قد تنجح في قلب الطاولة.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC