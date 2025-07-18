غرامة بـ 4 مليون جنيه.. قرار قضائي بحق منى زكي بعد بيع شقتها (فيديو إرم)

أزمة قانونية تطال الفنانة منى زكي وتلزمها بدفع ملايين الجنيهات المصرية فما القصة؟

أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكما يُلزم الفنانة المصرية بدفع 3.63 مليون جنيه لأحد البنوك، وهو ما يعادل قرابة الـ70 ألف دولار أمريكي، على خلفية بيع شقتها في شارع "سوريا" بحي المهندسين بمصر مطلع عام 2024.

اللافت أن منى زكي باعت الشقة مقابل 5 ملايين جنيه، لكن المفاجأة ظهرت لاحقا حين تبين أن الوحدة مرهونة لصالح البنك منذ عام 2004، ضمن ضمانات مالية لقرض قديم لم يُسدد بالكامل، حيث كشفت التقارير أن مديونية العقار تجاوزت 4 ملايين جنيه.

حتى الآن، لم تصدر منى زكي أي تصريح رسمي، فيما تطرح القضية أسئلة حول قوانين بيع العقارات في مصر وإجراءات التحقق من الرهون، لاسيما وأنها ارتبطت بفنانة تتمتع بقاعدة شعبية واسعة.