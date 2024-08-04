بالتزامن مع ترقب الرد الانتقامي الإيراني على إسرائيل.. أعلى جنرال أمريكي في الشرق الأوسط يصل إلى المنطقة.. فمن هو؟ وما أهمية وجوده في هذا التوقيت تحديدا؟

الجنرال المسؤول عن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط هو مايكل كوريلا، كان أصيب في حرب العراق، ويمتلك خبرات قتالية في بنما وأفغانستان والكويت، وهو على معرفة جيدة بالشرق الأوسط.

كوريلا المولود في ولاية مينيسوتا تخرج في أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية، إذ حصل على بكالوريوس هندسة الفضاء، وذلك قبل أن يحصل على درجة الماجستير في دراسات الأمن القومي من كلية الحرب الوطنية الأمريكية.

لكوريلا تاريخ طويل في المشاركة بالعمليات الأمريكية الخارجية، إذ قاتل في كوسوفو، وأفغانستان، والعراق، وأصيب بجروح خطيرة بالرصاص في ذراعه، وساقه خلال هجوم في الموصل العام 2005.

زيارته هذه المرة إلى الشرق الأوسط مهمة لإسرائيل، إذ من المتوقع أن يستخدم رحلته لمحاولة حشد نفس التحالف الدولي والإقليمي الذي دافع عن إسرائيل ضد الهجوم الإيراني في أبريل - نيسان الماضي.

وتتزايد المخاوف من اندلاع حرب شاملة واسعة النطاق في الشرق الأوسط مع توعد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر وسط دعوات دول غربية لرعاياها بمغادرة لبنان وتعزيز واشنطن وجودها العسكري في المنطقة.