قوى تؤجج النار "في الخفاء".. ماذا يحدث في السويداء؟ (فيديو إرم)

من الجنوب السوري تتأجج "حرب الروايات.. السويداء المحافظة ذات الغالبية الدرزية تعيش على وقع اشتباكات عنيفة، لكن خلف هذه النيران معركة أخرى تدور، إنها معركة السرديات.

الرواية الرسمية تقول إن مجموعات "خارجة عن القانون" بدأت التصعيد، وإن الجيش السوري تدخل لحماية المواطنين.. 18 جنديا سقطوا، وفق بيانات وزارة الدفاع والهدف المعلن استعادة الأمن.

لكن في الداخل السردية مختلفة.. فصائل درزية محلية تتحدث عن تراكمات طويلة من الإقصاء والتهميش، وانفجار سببه عمليات خطف متبادلة بين دروز وعشائر بدوية، وعن حكومة لم تحرك ساكنا إلا حين قررت فرض سيطرة عسكرية مفاجئة.

في خلفية المشهد إسرائيل تدخل على الخط.. غارات جوية بزعم "حماية الدروز"، ورسائل ضمنية عن إمكانية التدخل المباشر في مستقبل الجنوب السوري، فهل هو تحرك إنساني؟ أم ذريعة لتثبيت نفوذ ضمن منطقة رخوة؟

ووسط هذا كله تنفجر وسائل التواصل بالروايات.. البعض يتهم النظام بتفجير الأوضاع، وآخرون يرون فصائل من السويداء هي من تتحمل مسؤولية ما جرى، في حين ذهب البعض الى أن خلايا نائمة من النظام السابق تُحرّك الفوضى.

وفي خضم هذا المشهد المشتعل، لا تبدو الحقيقة واضحة كما ينبغي؛ فمع تضارب الروايات وتناقض التصريحات، تحوّلت منصات التواصل إلى ساحة اشتباك بديلة، حيث تختلط المعلومات بالتحريض، وتنتشر الشائعات بسرعة تفوق الرصاص.