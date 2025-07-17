يقسم المدينة شطرين.. إسرائيل تنشئ محور "مجين عوز" في خان يونس (فيديو إرم)

في خارطة المواجهات الدامية جنوب غزة، يبرز محور "مجين عوز" كأحد أكثر المسارات حسما وأهمية في الحرب الدائرة حول خان يونس، حيث يعتبر هذا المحور العسكري، الذي يفصل شرق المدينة عن غربها، شريان التوغل الإسرائيلي ومحور الضغط الرئيسي لعزل خان يونس عن بقية القطاع.

أهمية "مجين عوز" لا تكمن فقط في موقعه، بل في كونه ممرا استراتيجيا يُستخدم لقطع خطوط الإمداد والاتصال لحركة حماس، والسيطرة على المناطق السكنية التي يُعتقد أنها تحتضن أنفاقا ومواقع قتالية شديدة التحصين، كما أن المحور يربط بين المناطق الزراعية في الشرق والأحياء السكنية الكثيفة غرب خان يونس، مما يجعله مركز توازن لأي محاولة تقسيم للمدينة أو إحكام السيطرة عليها، في وقت كثف فيه الجيش الإسرائيلي عملياته في هذا المحور تحديدا، معتمدا على وحدات النخبة والطائرات بدون طيار والقصف التمهيدي الكثيف.

في المقابل، ستتعامل حركة حماس مع المحور كمعركة وجود، وقدبدأت بزراعة العبوات الناسفة ونفذت بعض الهجمات المباغتة التي أربكت الجنود الإسرائيليين وأبطأت تقدمهم.

اليوم، بات "مجين عوز" بمثابة ميزان المعركة في الجنوب، أي تقدم فيه يعني فتح الطريق نحو غرب خان يونس، وأي تراجع يُعد خسارة إستراتيجية، لذا تتركز الأنظار عليه كأكثر المحاور اشتعال وتأثيرا في مستقبل المعركة.