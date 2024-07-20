ردًا على استهداف تل أبيب وفي حادثة تعد الأولى من نوعها.. قتلى وجرحى وحرائق ضخمة بعد هجوم مباشر على اليمن شنته طائرات حربية إسرائيلية.

إسرائيل شنت سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع للميليشيا في ميناء الحديدة ردًا على الهجوم الحوثي الذي استهدف تل أبيب قبل يومين.

الجيش الإسرائيلي وعلى لسان الناطق باسمه أفخاي أدرعي أعلن استهدافه ميناء الحديدة في اليمن عسكريًا ردًا على مئات الهجمات ضد إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة، مؤكدًا أنه لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية وإذا طرأ أي تغيير سيعلن عنه.

الْغَارَاتُ َاسْتَهْدَفَتْ مُنْشَآتٍ لِتَكْرِيرِ النِّفْطِ وَأَسْفَرَتْ عَنْ وُقُوعِ قَتْلَى وَجَرْحَى هَذَا مَا أَكَّدَتْهُ وَسَائِلُ إِعْلَامٍ تَابِعَةٌ لِمِلِيشْيَا الْحُوثِي.

الْغَارَاتُ وفق إسرائيلِ شَارَكت فِيهَا عشرون طَائِرَةً إِسْرَائِيلِيَّةً بَيْنَهَا طَائِرَاتُ إِفْ خمسةٍ وثلاثينَ وإف 15ي، وَانْطَلَقَتْ الْمُقَاتِلَاتُ الْإِسْرَائِيلِيَّةُ مِنْ قَاعِدَةِ "نَافَاتِينْ" فِي النَّقْبِ بِاتِّجَاهِ الْبَحْرِ الْأَحْمَرِ قَبْلَ سَاعَتَيْنِ مِنْ تَوْجِيهِ الضَّرْبَةِ.

وكانت إسرائيل قد هددت بالرد على هجوم بطائرة مسيرة على تل أبيب أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، في تطور ينذر بتوسيع أكبر للحرب الدائرة في غزة منذ تسعة أشهر وكذلك الصراع الدائر على هامشها بين إيران وأذرع إيران في المنطقة.