"رئيس إلى الأبد".. ترامب لن يكتفي بثلاث ولايات (فيديو إرم)

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ينشر فيديو افتراضياً يُظهر فوزه بعدد لا نهائي من الدورات الانتخابية الرئاسية، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، عندما ختم الفيديو بعبارة "ترامب رئيس للأبد".

الفيديو الطريف الذي نشره ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" يبدو أنه يوجه من خلاله رسائل "إلى من يهمه الأمر"، مازجاً بين الجد والهزل، ففي السابق عبّر الرئيس الأمريكي كثيراً عن رغبته بولاية ثالثة.

في الفيديو، الذي حظي بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر رسم ممنتج يُظهر اسم الرئيس الأمريكي على غلاف مجلة "تايم" وكُتِب فيه "ترامب 2024" وهو شعار حملته الانتخابية الأخيرة.. ثمّ أرفقه بعبارة "ترامب إلى الأبد".

فكرة السعي لولاية ثالثة في البيت الأبيض ظلت حاضرة بشكل متباعد في تصريحات ترامب، الذي قال مرة إنه يسعى لإيجاد "طرق دستورية" لتجاوز التعديل الثاني والعشرين من الدستور الذي يحظر على أي رئيس أمريكي أكثر من ولايتين.

وفي مقابلة سابقة مع شبكة "إن بي سي"، زعم ترامب أن "الكثير من الأمريكيين" يريدون منه الترشح لولاية ثالثة، وقال مرة "أنا لا أمزح" فارضاً جدية كبيرة على الفكرة التي تتطلب تعديل دستور الولايات المتحدة.

أما الجديد هذه المرة، أن ترامب أضفى ولو على سبيل الدعابة أحلاماً أبدية على رغبته، لكن ماذا لو خرج بعد أيام ليقول مرة أخرى: "أنا لا أمزح".