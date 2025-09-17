بعد التعادل.. جماهير أتلتيكو تنتقم من ابنة الحارس إيفرسون (فيديو إرم)

مشجعو أتلتيكو مينيرو يتحرشون بابنة حارس مرمى الفريق إيفرسون، هذا ما كشفه والد الفتاة البالغة من العمر 13 عامًا في خبر أثار ضجة كبيرة على وسائل التواصل.. فما تفاصيل الحادثة؟

قال إيفرسون: إن ابنته تعرضت للتحرش في ساحة انتظار السيارات المخصصة لعائلات اللاعبين بعد المباراة التي انتهت بتعادل أتلتيكو مينيرو مع سانتوس ضمن منافسات الدوري البرازيلي لكرة القدم، حيث أغضبت النتيجة جماهير أتلتيكو، لكن يبدو أن الاحتجاجات السلبية تجاوزت حدود الملعب وتحولت إلى انتقام رياضي غير مقبول عندما طالت عائلة الحارس الذي رأى أن القضية لم تعد مرتبطة بأداء اللاعب واللعبة بشكل عام بل باتت تمس حياته الشخصية وبشكل خطير، وتوعّد باللجوء إلى الطرق القانونية لضمان معاقبة المتورطين، كما أكد النادي أن هذا السلوك غير مقبول وأن النادي سيتعاون مع الجهات الأمنية لتحديد هوية الفاعلين ومحاسبتهم.