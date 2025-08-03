قصة حبّ تحت التربة.. دراسة غريبة تكشف أصل البطاطس (فيديو إرم)

هل تخيّلت يومًا أن البطاطس هي ثمرة قصة حب نباتية؟ نعم، هذا ما كشفته دراسة حديثة.

في جبال الأنديز، على طول الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، قبل 9 ملايين سنة، التقت الطماطم البرية بنبات غريب اسمه "إيتوبيروزوم" etuberosum، وحدث بينهما تهجين طبيعي خلّف لنا... البطاطس!

يقول العلماء: إن الطماطم لعبت دور "الأم"، بينما كان "إيتوبيروزوم" هو الأب، رغم أن هذا لم يكن واضحًا في البداية. ورغم أن البطاطس تبدو فوق الأرض شبيهة بأبيها، فإن تحت التربة تُثبت هويتها: درنات ممتلئة، على عكس سيقان الأب النحيلة.

ولأنها ورثت جينات قوية من الطرفين، أصبحت البطاطس سوبر-نبات: تحتمل الجفاف، وتتكاثر بسهولة، وتُخزّن الطاقة وكأنها تستعد للشتاء منذ الأزل.

وصلت البطاطس إلى أوروبا في القرن السادس عشر، وقوبلت في البداية بالشك، كما يحدث دائمًا مع القادمين الجدد، لكنها سرعان ما أصبحت نجمة المطبخ العالمي.

والنتيجة: قصة حب نباتية انتهت بوليمة عالمية اسمها البطاطس!