

قضى عطشاً بعد أن تاه في الصحراء.. الشاعر اليمني عامر بن عمرو بلعبيد يفجع محبيه بخبر رحيله بطريقةٍ مأساوية، بعد أن عُثر على جثته بالقرب من منطقة "العقلة" في صحراء محافظة شبوة، شرقي اليمن.

فابن بيئته، التي يلجأ إلى حضنها في كل حين.. لم يحسَب أن تكون بتلك القسوة على أبنائها، ليفارق الحياة وحيداً تائهاً وسط الصحراء، تاركاً وراءه إرثاً غنياً من الأشعار التي عشقها جمهوره، ومنها ما يتغنى بالصحراء.

حالة من الصدمة والحزن اجتاحت مواقع التواصل على الراحل الذي ذاع صيته بعد مشاركته في البرنامج العربي الشهير "شاعر المليون" عام 2008 وحصوله على المركز الثاني.

ليستقر بعدها في دولة الإمارات سنيناً قبل أن يعود إلى اليمن عام 2021 ويواصل إبداعاته الشعرية التي تميّزت بقوة المعاني والمفردات، التي غرفت من تاريخ اليمن وحضارته العريقة الكثير لكن بنكهةٍ عصريّة.