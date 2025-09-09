logo
مصارعة تمساح تُدخل "طرزان الحقيقي" في ورطة قانونية (فيديو إرم)

غدير غفر
غدير غفر
09 سبتمبر 2025، 12:32 ص

في واقعة أثارت الجدل والغضب على مواقع التواصل.. تحول المؤثر الأمريكي المعروف بلقب "طرزان الحقيقي" إلى محور انتقادات بعد نشره مقطع فيديو صادمًا لمصارعته تمساحًا في مياه كوينزلاند الأسترالية.

مايك هولستون المتخصص في محتوى الحياة البرية اقترب من التمساح على قاربه قبل أن ينزل إلى المياه الضحلة واستفزه في مشهد خطير أظهر التمساح يقاوم بشراسة، فيما كان هولستون يبتسم أمام الكاميرا رغم إصابته بجرح في ذراعه.

الفيديو الذي حظي بمئات آلاف المشاهدات خلال أقل من يوم أثار غضب منظمة "تمثيل التماسيح المجتمعي" التي وصفت التصرف بـ"السلوك المقلق وغير القانوني"، محذرة من أن مثل هذه الأفعال تُشجع الممارسات الخطرة دون تصاريح أو خبرة مناسبة.

حكومة كوينزلاند تلقت عدة بلاغات فيما قد تصل العقوبات إلى غرامات تفوق 18 ألف دولار، ودعت المنظمة الجمهور إلى عدم التفاعل مع الفيديو، في حين لم يعلق هولستون على الانتقادات حتى الآن.

