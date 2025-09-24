”نمر من ورق“.. مثل صيني يشعل حرب تصريحات بين واشنطن وموسكو (فيديو إرم)

رفض الكرملين وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لروسيا بأنها "نمر من ورق"، مؤكدا أن الاقتصاد المحلي مستقر رغم العقوبات والاضطرابات العالمية.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، لإذاعة "إر بي سي"، إن "روسيا تحافظ على استقرارها الاقتصادي“، لكنه أقر أن "روسيا تواجه مشاكل في قطاعات اقتصادية مختلفة"، وفق "فرانس برس".

وأكد بيسكوف أن القوات الروسية تتقدم على جميع الجبهات في أوكرانيا وأن مسار الحرب واضح.

واعتبر الكرملين أن نتائج التقارب بين واشنطن وموسكو الذي بدأه ترامب "شبه معدومة"، عقب تغيير مفاجئ في موقف الرئيس الأمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي كتب على منصة "تروث سوشال" أنه بعد تطوير فهم أكثر شمولاً للأوضاع الاقتصادية والعسكرية في أوكرانيا وروسيا، أصبح يعتقد أن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، يمكنها استعادة كل أراضيها من روسيا، واصفًا موسكو بأنها "نمر من ورق" استنزفته الحرب، ويكافح من أجل إمدادات الوقود.