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لهّايات للبالغين.. صيحة جديدة
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"لهايات البالغين".. موضة جديدة في الصين

صدام مقداديرشا اللبان
صدام مقدادي,
رشا اللبان
04 أغسطس 2025، 10:55 ص

اجتاحت "لهايات البالغين" الأسواق الإلكترونية في الصين، إذ تُباع بالآلاف شهريًا بأسعار تصل إلى 70 دولارًا للقطعة الواحدة.

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وتُسوّق هذه المنتجات كوسيلة لتخفيف التوتر وتحسين جودة النوم، بل وحتى للمساعدة على الإقلاع عن التدخين، لكن الأطباء حذّروا من عواقب صحية ونفسية خطيرة، تشمل تشوّهات في الفك والأسنان، وخطر اختناق حقيقيًا لدى الاستخدام المطوّل.

أما الخبراء النفسيون، فوصفوها بالهروب الطفولي، معتبرين أنها لا تعالج جذور المشكلة.

وأثارت الظاهرة موجة سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تجاوز عدد المشاهدات المتعلقة بها 60 مليونًا، وسط تساؤلات ساخرة حول ما إذا كانت الموضة الجديدة تعكس أزمة أعمق لدى جيل اليوم.

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