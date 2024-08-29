غواصات ومدمرات.. حجم مهول للاستنفار الأمريكي في الشرق الأوسط

غواصات ومدمرات وصواريخ توماهوك وأسراب طائرات.. حجم مهول للاستنفار الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط كشف عنه موقع "أكسيوس".

ونشر الموقع خارطة توضح كيفية الانتشار العسكري الأمريكي الذي قال إنه يمثل رادعا قويا لطهران وعملائها في المنطقة لا سيما ميليشيات الحوثي وحزب الله.

18 قطعة حربية ما بين مدمرات وغواصات على أهبة الاستعداد في البحر الأبيض المتوسط وفي بحر العرب، فيما تبحر قطع أخرى في البحر الأحمر وخليج عدن، وتوجه منها غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي.

وبالإضافة إلى حاملتي الطائرات الضاربتين العاملتين الآن في البحر الأبيض، وصل بالفعل سرب من طائرات إف-22 رابتور التابعة للقوات الجوية الأمريكية إلى المنطقة، كما تتربص الغواصة يو إس إس جورجيا - وهي غواصة صواريخ موجهة - في مكان قريب.

وقال برايان كلارك، مدير مركز مفاهيم وتكنولوجيا الدفاع في معهد هدسون: "إن هناك ما يزيد على 500 صاروخ توماهوك جاهز لمهاجمة إيران وأكثر من 100 طائرة جاهزة للدفاع عن الحلفاء للرد".

ورغم ما يمثله الانتشار الأمريكي الكبير في الشرق الأوسط من مكاسب للولايات المتحدة وحلفائها إلى أنه يمثل في الوقت ذاته، ضربة لخطط البنتاغون بشأن التحول إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فإلى متى سيستمر الاستنفار الأمريكي في المنطقة؟