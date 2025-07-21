احتضان البطيخ للنجاة من الحرّ.. موضة جديدة تكتسح الصين (فيديو إرم)

في ظاهرة غريبة .. اجتاحت الصين موجة من الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر أطفالاً وحيوانات أليفة ينامون وهم يحتضنون بطيخاً شمعياً عملاقاً كوسيلة مبتكرة لمواجهة حرارة الصيف في الليل وفقاً لصحيفة ذا ستار.

هذا الترند الفريد لاقى رواجاً واسعاً على "تيك توك" حيث حصد ملايين المشاهدات مع إشادات بقدرته على تبريد الجسم بطريقة طبيعية وفعالة.

وفقاً للصحيفة بدأت القصة مع أم من تيانجين اشترت بطيخاً وزنُه 14 كيلوغراماً لابنها الذي عانى من حر الصيف ففضلت إيقاف المكيف لتجنب نزلات البرد واكتشفت أن البطيخ الشمعي يحافظ على برودته لفترة طويلة مستخدماً تقليداً صينياً قديماً.. وسرعان ما تبعها الكثيرون.

هذا الابتكار ليس فقط فعّالاً بل أيضاً اقتصادي حيث تكلف البطيخة الواحدة أقل من 8 دولارات ويمكن استخدامها لليالٍ متتالية ومع ذلك ينصح الخبراء باستخدام منشفة للف البطيخ ووضعه بعيداً عن الجسم لتجنب الآلام خاصة لمن يعانون مشاكل في المعدة.