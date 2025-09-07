logo
"اختراق محتمل أم خطأ؟".. فيديو قصير يثير جدلا على صفحة الإخبارية السورية
"اختراق أم خطأ؟".. مقطع يثير جدلاً على صفحة الإخبارية السورية (فيديو إرم)

باسل الدوس
07 سبتمبر 2025، 10:56 ص

أثارت حادثة غير مألوفة، جدلًا واسعًا بعد أن نشرت الصفحة الرسمية للإخبارية السورية على فيسبوك مقطع فيديو للفنانة كندة حنا وهي ترقص مع شقيقها، مرفقًا بعنوان: "رقصة كندة حنا وأخوها مهضومين كتير".

المنشور لم يستمر سوى دقائق قليلة قبل أن يحذف، من دون أي توضيح رسمي.

هذا الغياب في التعليق فتح الباب أمام تكهنات عدة. فهناك من رجح فرضية اختراق الصفحة، غير أن المعطيات لا تدعم هذا الاحتمال، إذ لم يُنشر خلالها أي محتوى سياسي أو مادة موجهة ضد الحكومة.

في المقابل، يرى كثيرون أن التفسير الأقرب هو أن المسؤول عن إدارة الصفحة ارتكب خطأ فادحًا، عندما نشر المقطع عبر الحساب الرسمي بدلًا من حسابه الشخصي، قبل أن يسارع إلى حذفه.

