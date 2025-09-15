صدمة زوجين أستراليين.. 13 مليون دولار على باب الثلاجة

تخيل أن تعيش أيامك بشكل طبيعي، منشغلا بتفاصيل الحياة اليومية.. فيما ملايين الدولارات تنتظر على باب ثلاجتك!

هذا تمامًا ما حدث لزوجين من مدينة ملبورن الأسترالية، احتفظا بتذكرة يانصيب على الثلاجة دون أن يعرفا أنها تساوي أكثر من 13 مليون دولار أمريكي.

لسنوات كانا يشتريان التذاكر بين الحين والآخر، دون توقعات كبيرة. وفي سحب "باوربول" الأخير، اختار الحظ تذكرتهما.

وبينما كانا يواصلان حياتهما كالمعتاد، كانت الأرقام الفائزة معلّقة أمام أعينهما، تحمل معها تغييرًا جذريًا في المصير.

وعندما اكتشفا الأمر، لم يصدّقا: "لقد كانت على الثلاجة طوال الوقت!".

الآن، وبعد سنوات من العمل الشاق، يخططان لمشاركة الجائزة مع الأبناء والأحفاد.. وربما أخيرًا، شراء منزل الأحلام.

أما قرار التقاعد، فيبدو أن اليوم بدأ بخبر قد يغيّر كل الخطط.