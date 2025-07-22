من الخرطوم إلى موسكو.. بايدن يموّل الرفاهية الدبلوماسية في قلب الأزمات

بينما تنهار الأنظمة الصحية في دول مزقتها الحروب كانت وزارة الخارجية الأمريكية منهمكة في تجديد أحواض السباحة.

تقرير أمريكي جديد يكشف إنفاق أكثر من 1.2 مليون دولار خلال إدارة جو بايدن، على مشاريع ترفيهية في سفارات أمريكا من هايتي إلى العراق، ومن السودان إلى موسكو.

في بغداد تم تخصيص 444 ألف دولار فقط لتحديث نظام إزالة الرطوبة في مسبح السفارة، وفي أربيل أُنفقت 10 آلاف دولار لإصلاح مسبح القنصلية، أما موسكو فحصلت على 41 ألف دولار لمسبحها بعد ثلاثة أشهر فقط من بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

حتى السودان، الذي حذّرت واشنطن من السفر إليه، نال 24 ألف دولار لتركيب سطح مسبح في ذروة النزاع والفوضى الأمنية.

السيناتور الجمهوري جوني إرنست قالها صراحة: "وزارة خارجية بايدن أقامت حفلا صيفيا فاخرا على نفقة الشعب الأمريكي".