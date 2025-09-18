تتجاوز 10 ملايين جنيه إسترليني.. تكلفة زيارة ترامب إلى بريطانيا (فيديو إرم)

تعد زيارة دونالد ترامب الثانية إلى المملكة المتحدة حدثًا ضخمًا من جميع النواحي، حيث تتجاوز تكلفتها 10 ملايين جنيه إسترليني، وهو مبلغ ضخم يتضمن: التحضيرات الأمنية المكثفة، والمراسم الملكية الفاخرة، والاستعراضات العسكرية التي تُظهر أقصى درجات التقدير للرئيس الأمريكي.

بدأ جدول ترامب بحفل استقبال ملكي فخم في قلعة وندسور شارك فيه 1300 جندي و120 حصانًا، وقال خبراء لوكالة "أسوشيتد برس" إن زيارة ترمب إلى قلعة وندسور التاريخية للمرة الثانية "تشريف استثنائي" لم يُمنح لأي رئيس أو زعيم أجنبي آخر..

وسيلتقي ترامب مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وسط ظروف اقتصادية خاصة، حيث إن الزيارة تتزامن مع استثمارات ضخمة من شركات أمريكية في بريطانيا، مثل: غلاكسو سميث كلاين، ومايكروسوفت، ما يعكس التأثير المتزايد للعلاقات التجارية بين البلدين.