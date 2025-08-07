سلاح حزب الله... ترسانة تتآكل تحت الضغط فماذا بقي منها؟ (فيديو إرم)

كان المشهد مختلفًا تمامًا في أكتوبر 2023، حين فتح حزب الله جبهة الجنوب دعمًا لحماس، صواريخ باليستية، ومسيرات مفخخة، وأنفاق، وترسانة بدت عصية على الاختراق، لكن بعد أشهر من المواجهة، تغير كل شيء.

تقارير عسكرية متقاطعة تشير إلى أن حزب الله كان يمتلك 150 ألف صاروخ قبل اندلاع الحرب، لكنه خسر نحو 70% من قدراته الثقيلة، خاصة الصواريخ بعيدة المدى ومراكز القيادة، أما شبكات الأنفاق التي كانت تمتد بصمت تحت الأرض، أصبحت الآن هدفًا متكررًا للقصف الإسرائيلي، ووفق مصادر لبنانية، تم إغلاق العشرات منها على يد الجيش اللبناني منذ الهدنة، كما تم تفكيك أكثر من 500 موقع ومستودع، فالحزب اليوم يواجه تضييقًا على كل الجبهات.

قرار الجيش اللبناني بإعداد خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة وتنفيذها قبل نهاية العام الجاري أشعل توترًا كبيرًا في صفوف الحزب وأنصاره الذين رفضوا قرار الحكومة ووصفوه بالخطيئة الكبرى.

لكن ما تبقى من ترسانة حزب الله لم يعد سرًا ولا تهديدًا كما في السابق، بل هو عبء مكشوف، يتعرض للاستنزاف المستمر، بينما عقارب الساعة تمضي نحو قرارات داخلية، قد تضع حدًا نهائيًا لواحد من أثقل الملفات الأمنية في لبنان.