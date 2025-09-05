أدهم نابلسي يشعل الجدل "بأداء الصلاة" في فعالية رسمية بدمشق

تصدر الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره المفاجئ في دمشق خلال فعاليات الدورة الـ62 من معرض دمشق الدولي.

وفاجأ نابلسي الجميع حين أدى صلاتي المغرب والعشاء في ساحة الأعلام، في لحظة أثارت موجة تفاعل واسعة بين الجمهور.

وكانت إدارة المعرض قد أعلنت مسبقا عن حضور نابلسي ضمن الفعاليات الموازية، مشيرة إلى أنه سيشارك المصلين والزائرين في أداء الصلوات.

وكان نابلسي قد أحيا حفلا جماهيريا في دمشق عام 2018، قبل اعتزاله بثلاث سنوات، وأثار حفله جدلا آنذاك، لأنه أتى بعد أيام من حفلين أحياهما في حيفا ورام الله، وأصدرت وزارة الثقافة السورية وقتها توضيحا بهذا الشأن.

ويُذكر أن نابلسي أعلن اعتزاله الغناء أواخر 2021، موضحا أن هدفه في الفن "لا يتماشى مع إرضاء رب العالمين". بعد ذلك، حذف أغانيه من قناته على يوتيوب وكرس نشاطه لتلاوات القرآن الكريم وأداء الصلوات.