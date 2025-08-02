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نويليا نونييث
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نائبة حسناء تفجر أزمة وتثير زلزالاً سياسياً في إسبانيا (فيديو إرم)

صدام مقدادي
صدام مقدادي
02 أغسطس 2025، 8:17 ص

أشعلت النائبة نويليا نونييث (33 عامًا) من حزب الشعب اليميني جدلًا واسعًا في إسبانيا، بعدما تبين أنها ادّعت حصولها على ثلاث شهادات جامعية دون أن تملك أياً منها.

وفجّر الوزير أوسكار بوينتي القضية بتغريدة، ما دفعها للاعتراف وتقديم استقالتها.

لكن الفضيحة لم تتوقف عندها، بل طالت سياسيين من اليمين واليسار، بينهم رئيس منطقة الأندلس وممثلة الحكومة في فالنسيا، وسط اتهامات بتزييف المؤهلات.

وحتى الوزير نفسه وُجهت إليه انتقادات حادة، ما أدى إلى موجة استقالات وغضب شعبي واسع يطالب بالشفافية.

وتحوّلت أزمة الشهادات إلى زلزال سياسي يهز ثقة الجمهور بالمشهد الحزبي في إسبانيا.

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