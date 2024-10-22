بعد عام من المعارك.. الجيش الإسرائيلي يستعين بشركات لإنقاذ دباباته

في سابقة هي الأولى من نوعها.. يتجه الجيش الإسرائيلي للاستعانة بشركات خاصة لإصلاح و صيانة دباباته وناقلات الجنود المدرعة نتيجة الاستنزاف الكبير الذي تعرضت له هذه المركبات خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ضد حزب الله وحماس.

و لطالما كانت عمليات إصلاح المركبات المدرعة محصورة بيد فيلق التكنولوجيا والصيانة التابع للجيش الإسرائيلي، لكن الضغوط المتزايدة والحاجة الماسة لإعادة تأهيل هذه الآليات أجبرت وزارة الدفاع الإسرائيلية على اتخاذ خطوة غير معهودة.

وبحسب موقع "واينت" التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، تعتزم وزارة الدفاع إصدار مناقصات خلال الأشهر المقبلة لفتح المجال أمام شركات خاصة للدخول في عملية الإصلاح في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الجيش.. كما تبحث الوزارة بالتنسيق مع الجيش إمكانية نقل جزء من إنتاج المركبات المدرعة إلى الصناعات المحلية.

يرى خبراء الحرب أن المعارك الطاحنة مع حزب الله وحماس تركت أثراً عميقاً على الآليات العسكرية الإسرائيلية، مما يستدعي صيانة عاجلة وإعادة تأهيل شامل لدبابات "ميركافا" ومدرعات "النمر" وغيرها من الآليات العسكرية.. لكن وفقًا لتقارير وزارة الدفاع فإن استعادة جاهزية هذه المركبات بشكل كامل سيستغرق سنوات خاصةً مع الحاجة إلى توفير كميات ضخمة من قطع الغيار.. وهذا يعكس الضغوط الكبيرة التي يواجهها الجيش لضمان استمرارية عملياته التشغيلية في ظل حرب طويلة الأمد.