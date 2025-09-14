لقاء مفاجئ بين تووليت وإليسا يشعل مواقع التواصل

أثار الفنان المصري تووليت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة جمعته بالفنانة اللبنانية إليسا فور وصولها إلى العاصمة المصرية القاهرة، ما فتح باب التكهنات حول طبيعة اللقاء بين النجمين، وسط ترجيحات بوجود عمل فني مشترك قيد التحضير.

وجاء اللقاء قبيل إحياء إليسا حفلا غنائيا مساء الأحد في أحد الفنادق الكبرى، بعد نجاحها اللافت في حفلها الأخير في الساحل الشمالي ضمن موسم صيف 2025.

من جهته، يواصل تووليت نشاطه الفني المتصاعد، إذ شارك أخيرًا في مهرجان العلمين الجديدة إلى جانب فرقة كايروكي، كما حقق ألبومه الأخير "نارين" انتشاراً واسعاً، خاصة أغنية "هحكيلك حكاوي" التي تصدرت محركات البحث.

ورغم انتشار الصورة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الطرفين يؤكد أو ينفي وجود تعاون فني قادم، ما زاد من حالة الترقب بين الجمهور، خاصة مع استمرار النجاحات المتبادلة لكل من إليسا وتووليت.