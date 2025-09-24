"روبلوكس".. لعبة أطفال تتحول إلى كابوس في المغرب (فيديو إرم)

أثارت لعبة "روبلوكس" الأمريكية الشهيرة جدلًا في المغرب، بعد تحذيرات من مخاطرها على القاصرين والأسر، وسط دعوات برلمانية للحكومة للكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة الرقمية المثيرة للقلق.

اللعبة، التي تستقطب أكثر من 85 مليون مستخدم حول العالم، يشكل الأطفال دون 13 عامًا ما نسبته 40% منهم، تحولت بحسب خبراء الأمن السيبراني من منصة ترفيهية إلى فضاء محفوف بالمخاطر، أبرزها الاستغلال الجنسي للقاصرين، وانتهاك الخصوصية، والاستنزاف المالي للأسر.

وفي وقت سارعت فيه بضع دول خليجية، بينها السعودية والإمارات وقطر والكويت وعُمان، إلى حظر اللعبة أو تقييدها حماية للأطفال، لا تزال الأسر المغربية تعبر عن قلقها من طول الساعات التي يقضيها أبناؤها أمام الشاشة، وما يتعرضون له من استدراج أو محتويات غير ملائمة.

وكشف تقرير أمريكي أن عام 2023 وحده شهد أكثر من 13 ألف حالة استغلال للأطفال عبر "روبلوكس"، فيما تواجه الشركة المالكة دعاوى قضائية بارزة، بينها اتهام من ولاية لويزيانا بـ"تسهيل توزيع مواد إباحية للقاصرين"، رغم نفيها المتكرر لهذه الاتهامات.

ويرى مختصون في المغرب أن الاستجابة لمخاطر اللعبة يجب ألّا تقتصر على خيار الحظر، بل تتطلب مقاربة شمولية تشمل التوعية الأسرية، وإدراج التربية الرقمية في المناهج التعليمية، وتعزيز الرقابة التقنية على ما يتعرض له الأطفال في الفضاء الافتراضي.