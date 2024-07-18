الخارجية الروسية تعلن عن محاولة اغتيال فاشلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فما هي التفاصيل؟.

ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية قالت خلال إحاطة إعلامية إن التخطيط لمحاولة اغتيال الرئيس بوتين وتمويل العملية كان بمشاركة من حلفاء كييف الغربيين، مضيفة أن موسكو أخذت علما باعترافات رئيس إدارة الاستخبارات العامة الأوكرانية كيريل بودانوف بشأن المحاولة الفاشلة لاغتيال بوتين، والتي تحدث عنها خلال مقابلة مع صحيفة أوكرانية الشهر الماضي، وذلك بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية، حيث أكدت أيضًا أن خطة العملية صيغت على يد داعمي كييف الذين دفعوا تكاليفها، ثم لفتت زاخاروفا النظر إلى أن الدول الغربية لم تدن خلال هذه الفترة الأعمال الإرهابية الموجهة ضد الأفراد والحكومات في روسيا، لذلك فإنها أصبحت شريكة في هذا النشاط الإجرامي لنظام كييف، بحسب قولها.

فيما علق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف سابقًا بأن السلطات في موسكو اتخذت كافة الإجراءات لضمان أمن الرئيس بوتين، مع الأخذ بعين الاعتبار التصعيد الدولي والتوترات الحاضرة بشكل عام.