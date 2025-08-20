انقلاب في الظل وصراع بالعلن.. مواجهة حامية بين البرهان والإخوان (فيديو إرم)

وسط أجواء متوترة وأخبار عن محاولة انقلاب مفاجئة، يشتعل الصراع داخل قوات بورتسودان بين قائد يسعى للسيطرة على الجيش، وإسلاميين متحدين للحفاظ على نفوذهم..

إنها معركة "كسر عظم" مكشوفة وخفية في آن واحد، تتشابك فيها الولاءات والقوة والسياسة وسط تحركات عسكرية واستخباراتية قد تغيّر خريطة القوة وتضع مستقبل الدولة على المحك.

مصادر محلية كشفت عن إحباط محاولة انقلاب نفذها ضباط مرتبطون بحزب المؤتمر الوطني المنحل بعد سلسلة قرارات مثيرة للجدل صدرت عن البرهان، شملت ترقيات وإحالات على المعاش طالت أبرز وجوه التيار الإسلامي في الجيش على رأسهم اللواء نصر الدين عبد الفتاح القائد السابق لسلاح المدرعات والذي كان يُنظر إليه كخليفة محتمل للبرهان.

الغضب الإخواني داخل الجيش لم يتأخر.. فتنحية عبد الفتاح مثلت ضربة قاسية لنفوذهم، فيما يرى الإسلاميون أن البرهان يسعى للاستئثار بالسلطة المطلقة..

الاتهامات تطال شخصيات بارزة بينها رئيس "المؤتمر الوطني" المفوض أحمد هارون واللواء عبد الباقي بكراوي بتورطهم في محاولة الانقلاب ما يعكس حجم الانقسام العميق داخل المؤسسة العسكرية.

تتصاعد الأمور أكثر مع ظهور صراع مركب بين الساسة والعسكر؛ فبعد أن كان البرهان والإخوان شركاء أصبحت السيطرة على القرار العسكري محور التوتر، ولا سيما بعد تصريحات نارية من قائد كتيبة "البراء" المصباح طلحة الذي نسب النجاح العسكري للكتائب الإخوانية واعتبر البرهان "ضعيف الشخصية وعاجز عن مواجهة الإسلاميين".

وفي خطوة مثيرة لجأ البرهان إلى ميليشيات قبلية ومرتزقة من إثيوبيا وإريتريا لتعزيز ولائه داخل الجيش محاولاً تحجيم نفوذ الإسلاميين الذين يشكلون تهديداً مباشراً له داخل مكتبه..

تقارير استخباراتية أضافت بعداً خطيراً على الأزمة مشيرة إلى استخدام ميليشيات إخوانية للأسلحة الكيميائية ضد قوات الدعم السريع ما أدى إلى فرض عقوبات أمريكية على قادة قوات بورتسودان وزاد الضغط الدولي على البرهان لاتخاذ إجراءات صارمة ضد نفوذ الإسلاميين.

خبراء ومحللون سياسيون يرون أن تحركات البرهان الأخيرة من تعيين ضباط جدد وإبعاد آخرين تكشف عن استراتيجية واضحة عمودها تعزيز قبضته على الجيش ومنع أي منافس من الاقتراب من مفاتيح السلطة في ظل مواجهة محتدمة تهدد بإشعال صدام مباشر قد يعيد رسم خريطة القوة في السودان وسط مراقبة دولية دقيقة وتحذيرات أمريكية صارمة.