تعرَّف على المؤثرين العرب في فريق ترامب

محامون ونشطاء ورجال أعمال.. مؤثرون عرب لم يستطع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاستغناء عنهم في حملاته الانتخابية، ويمضون معه مساندين وداعمين لوصوله إلى البيت الأبيض...

أول هؤلاء الأشخاص، مسعد بولس، رجل الأعمال اللبناني الأصل وصهر ترامب، فهو والد زوج الابنة الصغرى لترامب، ويقود جهود فريقه، من أجل كسب أصوات الأمريكيين العرب، وُلد في لبنان، ثم انتقل إلى تكساس قبل وقت قصير من التحاقه بجامعة هيوستن وحصوله على درجة الدكتوراه، ويشغل الآن منصب منسق العلاقات العربية لحملة ترامب.

وكما بولس، يلمع اسم الناشط السياسي ذي الأصول اللبنانية أيضًا جون عاقوري ضمن فريق ترامب، وسبق له أن عمل رئيسًا مشاركًا لحملته خلال انتخابات العام 2016، التي فاز بها كما شارك في حملته الأخيرة التي خسرها أمام جو بايدن العام 2020...

وأما ألينا حبة، فيبدو أنها من أبرز الشخصيات عربية الأصل قربا من ترامب، لا سيما وأنها محاميته المقربة.

برزت المحامية العراقية الأصل خلال مؤتمر الحزب الجمهوري المنعقد، الأسبوع الماضي، وتحدثت عن ترامب، مؤكدة أنه قدم لها "كل الدعم" في مشوارها المهني وحياتها باعتبارها "امرأة أمريكية من أصول عربية كاثوليكية"، وتشغل حبة البالغة من العمر 39 عاما منصب كبيرة مستشاري حملة ترامب.

من الأسماء العربية الأخرى المرتبطة بالحزب الجمهوري، غابرييل صوما، وهو محامٍ وبروفيسور في القانون الدولي، وعضو سابق في المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي السابق.

وصوما محام وُلد في لبنان، وتخرج من كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، مارس المحاماة في لبنان، وفي عدد من الدول العربية، قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى إخوته الذين كانوا يدرسون هناك.

أسماء عربية لامعة في المعسكر الجمهوري، قد يكون لها دور في قادم الأيام في حال فوز ترامب، بإجراء تعديلات في بوصلة ترامب السياسية نحو أبرز القضايا التي تهم الشارع العربي... الموعد الحاسم اقترب والقادم سيفصح عما يخبئ من مفاجآت.