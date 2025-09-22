ارتجاج بالمخ لممثل عالمي بعد سقوط مروع أثناء التصوير

نُقل النجم البريطاني توم هولاند إلى المستشفى بعد سقوطه أثناء تصوير أحدث أفلام سبايدر مان" براند نيو داي"، ويُعتقد أن الحادث تسبب له في ارتجاج بالمخ وكسر محتمل في الرأس؛ ما دفع الفريق الطبي إلى تقديم الإسعافات الفورية له.

ووقع الحادث أثناء تصوير مشهد بهلواني على مركبة مع انفجار خلفها، ولم يصب توم وحده، إذ نُقلت أيضًا بديلة البطل على وجه السرعة إلى المستشفى، وبسبب الحادث، تم تعليق تصوير الفيلم في استوديوهات ليفزدن في واتفورد، هيرتس، يوم الجمعة، وقد يستمر التعليق لأسابيع.

وأكد والد النجم، الممثل الكوميدي دومينيك هولاند، أن ابنه سيبتعد عن التصوير لفترة من الوقت، بينما يُجرى تحقيق من قبل هيئة الصحة والسلامة لمعرفة أسباب الحادث وضمان سلامة فريق العمل في المستقبل.

ويُذكر أن هذا الفيلم الرابع المستقل لتوم هولاند في سلسلة سبايدر مان، وكان من المقرر عرضه في يوليو المقبل.

ويترقب الجمهور عودة النجم الشهير بعد الحادث الصادم الذي سلط الضوء على المخاطر الكبيرة وراء تنفيذ المشاهد البهلوانية في أفلام الأكشن.