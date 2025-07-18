انفجار مروّع في قلب مركز شرطة لوس أنجلوس.. 3 قتلى خلال تدريب (فيديو إرم)

تحوّل مركز تدريب للشرطة إلى مسرح لمأساة غير متوقعة. حادثٌ غامضٌ، تخللته أصداء انفجارٍ هزّ منشأةً يفترض أن تكون آمنة، فانتهى بثلاثة أرواح أُزهقت في لحظة تدريب.

المنشأة التي خُصصت لإعداد رجال الأمن، أصبحت هي نفسها مكانًا لفقدٍ مؤلم، ليتحوّل التدريب إلى مأتم.

مصادر رسمية أكدت مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، كما أن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل ما جرى داخل منشأة "أكاديمية يوغين بيسكايلوز"، التي تبعد قرابة 8 كيلومترات عن مبنى بلدية لوس أنجلوس.

وبحسب صحيفة "إل إيه تايمز"، فإن الضحايا الثلاثة هم مساعدون لقائد الشرطة، وكانوا في خضم تدريب على إزالة متفجرات عندما وقع الانفجار عن طريق الخطأ.

حتى اللحظة، تشير التحقيقات الأولية إلى أن ما حدث كان حادثاً عرضياً داخل بيئة تدريبية، لكن الغموض لا يزال يحيط ببعض التفاصيل التقنية المتعلقة بالانفجار.