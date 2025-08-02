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الطفلة التونسية
فيديو

"بكاء هستيري".. طفلة تونسية تثير الجدل في حفل الشامي

صدام مقدادي
صدام مقدادي
02 أغسطس 2025، 2:56 م

أثار فيديو مؤثر لطفلة تونسية تنهار من البكاء في حفل الفنان السوري "الشامي" جدلا واسعا عبر مواقع التواصل.

وقع المشهد أثناء أداء أغنيته الشهيرة "دكتور" في مهرجان بنزرت الدولي في تونس، فقد ظهرت الطفلة تردد الكلمات بانفعال قبل أن تنفجر دموعها وسط تصفيق الجمهور.

وانتشر الفيديو كثيرًا، فقد انقسمت الآراء بين من رأى فيه لحظة بريئة تعبّر عن التأثر الحقيقي، ومن اعتبر المشهد مبالغا فيه وغير مناسب لطفلة في هذا العمر.

وحوّل المقطع العفوي الحفل إلى ساحة نقاش حول تأثير الفن في الأطفال وعمق التفاعل العاطفي الذي قد يتركه في نفوسهم.

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